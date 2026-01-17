İran'da Protesto ve İnternet Kesintisi 200 Saati Aştı - Son Dakika
İran'da Protesto ve İnternet Kesintisi 200 Saati Aştı

17.01.2026 12:55
İran'da yönetim karşıtı protestolar 20. gününde, can kaybı 3,090'a ulaşırken internet kesintisi sürüyor.

(ANKARA) - İran'da ülke genelinde uygulanan internet kesintisi 200 saati aştı. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) protestoların başlamasının üzerinden 20 gün geçerken, doğrulanan can kaybı sayısının 3 bin 90'a ulaştığını belirtti. İran devlet medyası, ülkede kısa mesaj servislerinin (SMS) yeniden erişime açıldığını duyurdu.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre İran'da yönetim karşıtı protestoların başlamasının üzerinden 20 gün geçerken,doğrulanan can kaybı sayısı 3 bin 90'a ulaştı. İncelemesi süren 3 bin 882 ek vaka bulunurken, en az 2 bin 55 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Gözaltı sayısı ise 22 bin 123'e yükseldi.

Ülke genelinde devam eden internet kesintisi devam ediyor. İnternet trafiğini izleyen NetBlocks'a göre, İran'da ülke genelinde uygulanan internet kesintisi 200 saati aşarken, bu sabah itibarıyla bağlantıda hafif bir yükseliş kaydedilse de, genel erişim hala normal düzeyin yaklaşık yüzde 2'sinde bulunuyor.

8 Ocak akşamı başlayan geniş çaplı iletişim kesintisi yalnızca bilgi akışını sınırlamakla kalmıyor. Vatandaşların çevrim içi bankacılık ve idari hizmetlere erişimde zorluk yaşadığı, ailelerin gözaltındaki yakınlarına ilişkin endişelerinin arttığı ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesinin giderek zorlaştığı belirtiliyor.

İran devlet medyası ülkede kısa mesaj servislerinin (SMS) yeniden erişime açıldığın duyurdu. Ancak internet tabanlı iletişim uygulamaları, çevrim içi aramalar ve veri erişimi büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

