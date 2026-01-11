İran'da Protestolar: 10.675 Gözaltı - Son Dakika
İran'da Protestolar: 10.675 Gözaltı

11.01.2026 22:33
HRA, İran'daki protestolarda 10.675 kişinin gözaltına alındığını ve 490 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia etti.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia ederek, gözaltına alınanların 169'unun çocuk olduğunu öne sürdü.

İran'daki protestolarda can kaybı belirsizliğini koruyor

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğunu aktardı.

ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise, protestolar sırasında bugüne kadar 8'i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

