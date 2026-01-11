İran'da Protestolar Şiddet İle Büyüyor - Son Dakika
İran'da Protestolar Şiddet İle Büyüyor

11.01.2026 15:59
İran'daki hükümet karşıtı protestolarda 109 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Olaylar devam ediyor.

İran'da hayat pahalılığına karşı başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 109 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler şiddet olaylarına sahne oluyor. İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı'nda bugün yer alan haberde, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğu aktarıldı.

Öte yandan İran Kızılay tarafından yapılan açıklamada, Gülistan eyaletinin başkenti Gorgan'da yardım merkezlerinden birine yapılan saldırı sırasında bir personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaylara karışanlara idam cezası

İran İçişleri Bakanlığı, "ayaklanmaların" kademeli olarak yatıştığını savunurken, başsavcılık, olaylara karışanların idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

"İran'a yönelik bir saldırı durumunda, İsrail ile ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır"

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri saldırı tehditlerinin ardından, "yanlış hesap" uyarısı yaptı. Galibaf, "Açık olalım: İran'a yönelik bir saldırı durumunda, İsrail ile tüm ABD üsleri ve gemileri meşru hedefimiz olacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Hükümet, Ekonomi, 3-sayfa, İran, Son Dakika

