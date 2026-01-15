İran'da Terör Örgütü Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İran'da Terör Örgütü Çökertildi

İran\'da Terör Örgütü Çökertildi
15.01.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, protestolar sırasında ateş açan terör örgütünün Mossad tarafından eğitildiğini açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkede bir terör örgütünün çökertildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA SİLAH İLE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda örgüt üyelerinin hücre evlerinde yakalandığı ve çok sayıda silah ile mühimmatın yanı sıra telsizler ve elektronik uydu haberleşme ekipmanlarının ele geçirildiği belirtildi.

"MOSSAD TARAFINDAN EĞİTİLDİLER"

Açıklamada, örgütün, İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından eğitildiği öne sürülürken, ileri düzey savaş yöntemlerine hakim olduğu ve son dönemde ülkedeki kargaşa ve protesto ortamından faydalanarak öldürmeye yönelik terör eylemleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

"SİVİLLERE ATEŞ AÇTILAR"

Açıklamada, teröristlerin başkent Tahran'ın çeşitli noktalarında belirlenen liderlerden silah ve askeri ekipman temin ederek harekete geçtiği, bazı cadde ve sokaklarda sivillere ateş açtıkları ve bu saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı kaydedildi.

"SÜRECİN ABD İLE İSRAİL TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 'TERÖR SAVAŞI' OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Açıklamada ayrıca operasyonda elde edilen görüntülerde, otomatik ve pompalı tüfekler başta olmak üzere çok sayıda silah ve uydu telsizleri gibi haberleşme ekipmanlarının örgüt mensuplarına dağıtıldığı, bunların savaş eğitimi almış teröristlerce kullanıldığı belirtildi. Söz konusu operasyonun, son dönemdeki benzer operasyonlardan yalnızca biri olduğu ve sürecin ABD ile İsrail tarafından yürütülen kapsamlı bir 'terör savaşı' olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Mossad, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İran'da Terör Örgütü Çökertildi - Son Dakika

Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:57:39. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'da Terör Örgütü Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.