İran'daki Eylemlerde 6,961 Kayıp

09.02.2026 12:42
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan ve 8-9 Ocak'ta emniyet güçlerinin müdahalesiyle bastırılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 961 olduğunu duyurdu.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.???????

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki gösterilerde çıkan olaylarda 51 bin 591 kişi gözaltına alındı, 214'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 6 bin 961 kişi yaşamını yitirdi.

Halihazırda 11 bin 730 vakanın daha inceleme aşamasında olduğunu aktaran HRANA, iki gün önce ölü sayısını 6 bin 955 olarak paylaşmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

