İran'daki Gösterilerde 634 Güvenlik Görevlisi Yaralandı - Son Dakika
İran'daki Gösterilerde 634 Güvenlik Görevlisi Yaralandı

06.01.2026 17:16
İran'daki gösterilerde 634 güvenlik görevlisi yaralandı, olaylar devam ediyor.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda şu ana kadar 634 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, gösterilerdeki olaylar sırasında 568 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu 66 kişi yaralandı.

Güvenlik görevlilerinin ikisi gerçek mermiyle, 152'si av tüfeği mermisi, 11'inin de bıçakla yaralandığı bilgisi verildi.

Diğer yandan gösterilerin başladığı Tahran Kapalı Çarşı civarında bugün de bir grup protesto için toplandı.

Ülke yönetimi aleyhine slogan atan yaklaşık 150 kişilik grup polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.

Can kayıplarının yaşandığı olaylarda İran tarafından şu ana kadar toplam ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

