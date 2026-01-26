İran'daki Protestolar İçin Acil Önlem Çağı - Son Dakika
İran'daki Protestolar İçin Acil Önlem Çağı

26.01.2026 16:22
Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolara müdahaleleri kınayarak acil eylem çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, İran'da süren protestolara yönelik güvenlik güçlerinin ölümcül müdahalelerine tepki göstererek, "protestocu katliamına son verin" çağrısında bulundu. Örgüt, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının önlenmesi için acil harekete geçmeye çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolara yönelik müdahalelere ilişkin yaptığı açıklamada, "protestocu katliamına son verin" çağrısında bulundu. İran güvenlik güçlerinin çoğunlukla barışçıl protestolara karşı hukuka aykırı ve ölümcül güç kullandığını belirterek, uluslararası toplumu acil harekete geçmeye davet etti.

Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında, İran'da 28 Aralık 2025'ten bu yana süren protestoların, güvenlik güçleri tarafından "daha önce benzeri görülmemiş ölçüde ölümcül" bir baskıyla bastırılmaya çalışıldığı belirtildi. 8 Ocak'tan itibaren ülke genelinde internet kesintisi uygulandığı belirtilen açıklamada, bu durumun yaşanan ihlallerin gizlenmesi amacı taşıdığı savunuldu.

Örgüt, "protestoların, para birimindeki sert değer kaybı, kötüleşen yaşam koşulları ve kronikleşen kamu hizmetleri sorunlarının ardından başladığını, Tahran'daki Kapalı Çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla başlayan sürecin kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı kitlesel eylemlere dönüştüğünü" aktardı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara karşı defalarca ve hukuka aykırı biçimde demir bilye dolu tüfekler ve av tüfekleri kullandığının belgelendiği, hastanelerin yaralılarla dolup taştığı, ailelerin morglarda ve geçici depolama alanlarında yakınlarının cenazelerini aradığı belirtildi.

Toplu gözaltıların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, gözaltına alınan protestocuların işkence ve kötü muamele riskiyle karşı karşıya olduğu, ayrıca yetkililerin açıklamaları dikkate alındığında ölüm cezası tehdidinin de bulunduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Uluslararası Af Örgütü, daha fazla can kaybının önlenmesi ve cezasızlıkla mücadele edilmesi için diplomatik adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi'nde özel oturumlar düzenlenmesi ve İran'daki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasının değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

