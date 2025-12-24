İran'dan ABD'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
Dünya

İran'dan ABD'ye Sert Eleştiri

24.12.2025 18:20
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin diplomatik yaklaşımını 'dayatma' olarak nitelendirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin diplomatik yaklaşımını eleştirerek, Washington'ın müzakere anlayışını 'dayatma' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni bir diplomasi tanımı ortaya koyduğunu belirterek, "'Anlamlı bir müzakereye hazırız, ancak uluslararası alanda tanınan haklarınızı unutun' yaklaşımı, anlamlı olması şöyle dursun bir müzakere bile değildir. Bu bir dayatmadır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geçmişte diplomasiyi baltalayarak İran halkını hedef aldığını hatırlatan Arakçi, " Dünya, ABD halkımıza ateş açmayı tercih edip diplomasiyi baltaladığında bizim nasıl müzakere ettiğimize şahit oldu. Biz her zaman yaptığımızı yaptık: Direndik, bize saldıranlara karşı durduk ve pişman olmalarını sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, diplomasi eli uzatmanın, bombardıman uçakları gönderip ardından bunların başarısızlığıyla bir başarıymış gibi övünmek anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Dünyayı kandırmaya çalışmak yerine gerçek ve dürüst diplomasiyi deneyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

