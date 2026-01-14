İran\'dan BM\'ye Trump\'a Tepki

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da şiddeti kışkırttığını ve istikrarsızlığı teşvik ettiğini belirterek, "ABD ve İsrail rejimleri, gençler başta olmak üzere meydana gelen masum sivil can kayıpları konusunda doğrudan ve yadsınamaz bir hukuki sorumluluk taşımaktadır" dedi.

İran yönetiminden, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede devam protesto gösterilerine verdiği açık desteğe tepki geldi. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını şikayet etti. Mektubunda Trump'ın "İranlı vatanseverler protestolara devam edin. Kurumları ele geçirin. Yardım yolda" ifadelerini hatırlatan İravani, "Bu pervasız açıklama, siyasi istikrarsızlığı açıkça teşvik etmekte, şiddeti kışkırtmakta ve davet etmekte; İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit etmektedir. Açıklama, BM Şartı'nda yer alan uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Rejim değişikliği politikasının parçası"

Trump'ın müdahaleci söylemlerinin son haftalarda dile getirdiği İran'a karşı güç kullanma tehditlerinin bir parçası olduğuna dikkat çeken İravani, "ABD Başkanı Trump'ın açıkça dile getirdiği 'kurumların ele geçirilmesi' çağrısı, Haziran 2025'te İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen ve başarısızlıkla sonuçlanan 12 günlük saldırı savaşı bağlamında değerlendirilmelidir. Bu çağrı aynı zamanda, sözde 'azami baskı' kampanyası yoluyla yürütülen daha geniş bir rejim değişikliği politikasının ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İran, ölümler konusunda ABD ve İsrail'i suçladı

ABD'nin İran'a yönelik rejim değişikliği politikasının hukuka aykırı tek taraflı yaptırımları, bilinçli toplumsal ve ekonomik istikrarsızlaştırmayı, güvensizliğin sistematik biçimde yayılmasını ve gençlerin İran İslam Cumhuriyeti hükümetine karşı kışkırtılmasını içerdiğini vurgulayan İravani, "ABD ve İsrail rejimleri, gençler başta olmak üzere meydana gelen masum sivil can kayıpları konusunda doğrudan ve yadsınamaz bir hukuki sorumluluk taşımaktadır" dedi.

İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve konsey üyesi ülkelere ABD'nin İran'ın iç işlerine müdahalesine ve güç kullanma tehditlerine karşı çıkma çağrısı yapan İravani, "Tüm üye devletler, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı ilkeleri dahil BM Şartı'nı ihlal eden kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalardan veya eylemlerden kaçınmalıdır" ifadelerine yer verdi. İravani, gönderdiği mektubun resmi bir belge olarak BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere dağıtılmasını talep etti. - NEW YORK