İran'dan Hürmüz'de Askeri Tatbikat

(ANKARA) - İran, ABD'nin Orta Doğu'ya USS Abraham Lincoln uçak gemisini ve bir dizi yeni askeri unsuru konuşlandırmasının ardından, Hürmüz Boğazı'nda pazar günü başlayacak iki günlük gerçek mühimmatlı deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tatbikat öncesi İran'ı uyardı.

Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda iki günlük mühimmatlı deniz tatbikatı ilan etmesinin ardından ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (IRGC), bölgede "güvensiz eylemlere tolerans gösterilmeyeceği" sözleriyle uyardı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "ABD güçleri, bölgesel ortaklar veya ticari gemiler yakınındaki her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranış, çarpışma, tırmanma ve istikrarsızlık riskini artırır" ifadeleri kullanıldı. Pazar günü başlaması planlanan tatbikatın, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası ticari deniz taşımacılığını aksatmaması gerektiğini vurgulayan ABD ordusu, İran'dan boğazdaki kritik geçişi tehlikeye atacak adımlardan kaçınmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca, "ABD ordusu dünyanın en iyi eğitimli ve en caydırıcı gücüne sahiptir ve en yüksek profesyonellik standartlarıyla, uluslararası normlara uygun şekilde faaliyet göstermeye devam edecektir. İran'ın IRGC'si de aynı şekilde davranmalıdır" sözlerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı neden önemli?

Hürmüz Boğazı, yukarıdan bakıldığında kıvrımlı dar bir geçit görünümünde. Boğaz, Umman Körfezi'ne açılıyor; buradan da gemiler dünyanın geri kalanına ulaşabiliyor. Boğaz, İran ve Umman'ın karasuları olarak kabul edilse de burası tüm gemilerin geçiş yapabildiği uluslararası bir su yolu niteliğinde. Birleşik Arap Emirlikleri de bu stratejik geçide yakın konumda bulunuyor.

Hürmüz Boğazı tarih boyunca ticaret açısından kritik bir rol oynadı; Çin'den gelen seramik, fildişi, ipek ve tekstil ürünleri bu bölgeden taşındı. Modern çağda ise büyük tankerlerin geçişine imkan verecek kadar derin ve geniş olması sayesinde petrol taşımacılığı için hayati bir arter haline geldi.

Suudi Arabistan ve BAE'de boğazı by-pass edebilen boru hatları bulunsa da, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre "boğazdan geçen hacmin büyük bölümünün bölgeden çıkmak için alternatif bir yolu yok." Boğazdan geçen petrol ve doğal gazın büyük kısmı Asya pazarlarına gidiyor. Bu hatta yönelik tehditler geçmişte küresel enerji fiyatlarını sıçratmıştı; buna, İsrail'in geçen yıl Haziran ayında İran'a karşı başlattığı 12 günlük savaş sırasında yaşananlar da dahil.