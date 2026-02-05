İran'dan Kaçak Akaryakıt Operasyonu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 1 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan iki tekneye el konulduğunu ve teknelerdeki 15 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan 2 tekneye el koydu. Konuya ilişkin açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri 2'nci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred, "Farsi Adası yakınlarında yakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 tekneye el konuldu. Teknelerde toplam 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt ele geçirilirken, teknelerde bulunan 15 yabancı uyruklu mürettebat ise gözaltına alındı" dedi.

Mücerred, ele geçirilen akaryakıtın yasal dağıtım döngüsüne yeniden kazandırılmak üzere Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'ne teslim edildiğini belirterek, gözaltına alınan 15 mürettebatın ise yasal işlemler kapsamında yargı mercilerine sevk edildiğini ifade etti. - TAHRAN