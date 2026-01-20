İran Dışişleri Bakanı'ndan WEF Tepkisi - Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı'ndan WEF Tepkisi

20.01.2026 15:16
Erakçi, Davos davetinin iptaline tepki göstererek politik baskıları kınadı ve çifte standart vurgusu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos Zirvesi'ne katılım davetini iptal etmesine tepki gösterdi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya dair açıklama yaptı.

İranlı Bakan, "WEF, İsrail'den ve ABD merkezli onun vekilleri ile savunucularından gelen yalanlara ve siyasi baskılara dayanarak Davos'a katılımımı iptal etti." ifadelerini kullandı.

Davetiyenin iptaline gerekçe gösterilen "İran'daki şiddet olaylarının", İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından desteklenen silahlı "teröristler" tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Erakçi, Forum'un Filistin'deki İsrail katliamına sessiz kalmasının ise çifte standart olduğunu vurguladı.

WEF'ten dün yapılan açıklamada, Erakçi'ye gönderilen davetin iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Geçen sonbaharda davet edilmiş olmasına rağmen son birkaç hafta içinde İran'da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

