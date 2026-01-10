İran Ekonomi Bakanı'ndan İthalatçılara Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran Ekonomi Bakanı'ndan İthalatçılara Uyarı

10.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da döviz taahhüdünü yerine getirmeyen ithalatçılara ilişkin işlemler başlatılacak.

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülkede, geri ödemek koşuluyla düşük kurdan tahsis edilen döviz desteğiyle ithalat yapan, ancak taahhüdünü yerine getirmeyen devlet ve yarı devlet şirketlerine uyarıda bulundu.

İran Devlet Televizyonu'na göre, Medenizade, İran Emniyet Teşkilatı'na gönderdiği yazıda, Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Halkın Geçiminin İyileştirilmesi Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca döviz taahhüdünü yerine getirmeyen ithalatçı devlet ve yarı devlet şirketlerinin isimlerinin Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarına bildirilmesini istedi.

Medenizade ayrıca, şirketlerin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde sorumlular hakkında işlem başlatılacağı ve şirket yöneticilerinin görevden alınacağı uyarısında bulundu.

İran'da hükümet, doların Nisan 2018'den sonra yükselmesi üzerine, döviz kurunu bazı ithalatçı firmalar için de sabitlemişti. İthalatçılara, devletin belirlediği dolar kuru üzerinden döviz tahsisi yapılarak, ithalat yapma imkanı tanınıyordu.

Bazı şirketlerin düşük kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden piyasaya sürdüğü haberleri ise uzun süredir İran kamuoyunda tartışılıyordu.

Ülkede ayrıca ihracat yapan şirketlere de sattıkları ürünün parasını NİMA adı verilen mali sisteme geri yatırmaları koşuluyla dövizi serbest piyasa fiyatının altında satma kararı alınmıştı.

İran Merkez Bankasına bağlı çalışan NİMA sistemi, İranlı ihracatçıların gelirlerini yatırıp, kendi ithalatları için kullanabilmeleri veya başka firmaların ithalatları için satabilmelerine olanak sağlıyor. Yerel firmalar NİMA sistemi üzerinde genelde hammadde, makine, ekipman ve mal ithal ediyor.

İran'da 1 ABD doları serbest piyasada şu anda 145 bin tümen seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Ekonomi Bakanı'ndan İthalatçılara Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:32:34. #7.11#
SON DAKİKA: İran Ekonomi Bakanı'ndan İthalatçılara Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.