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İran Güney Kore'deki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebini yineledi - Son Dakika

İran Güney Kore'deki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebini yineledi

06.01.2022 16:00
İran Güney Kore'deki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebini yineledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Güney Kore yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle bankalarda dondurulmuş İran'a ait milyarlarca dolarlık dövizi serbest bırakması gerektiğini, aksi takdirde iki ülke ilişkilerinin olumsuz etkileneceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Güney Kore yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle bankalarda dondurulmuş İran'a ait milyarlarca dolarlık dövizi serbest bırakması gerektiğini, aksi takdirde iki ülke ilişkilerinin olumsuz etkileneceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Başmüzakereci Bakıri, nükleer görüşmelerin yapıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'yı ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jang Kun ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının İran'a ait varlıkların bloke edilmesinin gerekçesi olamayacağını Koreli mevkidaşına ileten Bakıri, Viyana'daki nükleer görüşmelerin sonucu ne olursa olsun, Seul'un İran'a ait milyarlarca dolarlık dövizi serbest bırakması gerektiğini ifade etti.

Bakıri, Güney Kore'nin İran'a borçlarını "hukuka aykırı ve haksız bir şekilde ödemeyi reddetmesinin, iki ülke ilişkilerinin tarihinde kara bir nokta olacağı" uyarısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi ise Seul hükümetinin, Tahran ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve İran'a ait dövizin serbest bırakılması için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Açıklamada, söz konusu görüşmenin Viyana'daki nükleer görüşmelerle ilgili olmadığı ve Güney Kore'nin talebi üzerine ikili istişareler çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

İran ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Söz konusu meblağın 7-9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Tahran yönetimi, daha önce birçok kez dondurulan milyarlarca doların serbest bırakılmasını istemiş, aksi durumda Seul'u, İran pazarını kaybedebileceği konusunda uyarmıştı.

Güney Kore ise ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek İran'ın talebini karşılamamıştı. Güney Kore'nin ülkedeki İranlı öğrencilerin banka hesaplarını dondurduğu ve öğrencilerin burslarını iptal ettiğine dair haberler de ülke medyasına yansımıştı.

Uzun zamandır LG ve Samsung gibi Koreli elektronik şirketler için önemli bir pazar olan İran, 30 Eylül 2021'de ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla Güney Koreli şirketlerden elektronik ev eşyası ithalatını yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Güney Kore'deki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebini yineledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Güney Kore'deki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebini yineledi - Son Dakika
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