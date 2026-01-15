İran, önceden onay alınmış uluslararası uçuşlar hariç hava sahasını kapattığını bildirdi.
İran, 14-15 Ocak'ta ülkenin hava sahasını kapattığını bildiren NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.
NOTAM'da "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir." bilgisi verildi.
Son Dakika › Güncel › İran Hava Sahasını Kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?