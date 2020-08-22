İran Havacılık Kurumu Müdürü: Ukrayna uçağının tazminatını görüşmeye hazırız - Son Dakika

İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna uçağının tazminatın ödenmesine ilişkin müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zengene, Ukrayna ile tazminatın ödenmesine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı.

Tazminat konusunun önceki görüşmelerde çıkmaza girdiğini kaydeden Zengene, sorunu çözmek adına yapılacak bir sonraki görüşmelerin eylül ayının sonlarında başkent Tahran'da düzenleneceğini belirtti.

Zengene, İran'ın uçağın düşürülmesinden kaynaklanan sorumluluğunu kabul ettiğini dile getirerek "İran tazminatın ödenmesi için müzakereler konusunda tamamen hazırdır." ifadelerini kullandı.

Tazminat ödenmesinin teknik ve hukuki alanlardaki incelemeler ve tarafların varacağı anlaşma ile yapılacağını belirten Zengene, "Tazminat uluslararası ilkeler çerçevesinde, ayrım gözetilmeksizin ödenecektir ve bu kazadan zarar gören tüm grupları kapsayacaktır." dedi.

Tazminat konusu tartışma yaratmıştı

İran Merkezi Sigorta Kurumu Başkanı Gulam Rıza Süleymani, Ukrayna uçağının Avrupalı şirketler tarafından sigortalandığını söyleyerek, İranlı şirketlerin konuyla ilgisinin olmadığını, tazminatın uçağı sigortalayan şirketler tarafından ödenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Bu açıklamaya cevaben Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Evgeniy Enin "İran'ın uçağın düşürülmesi sorumluluğundan kaçınma olasılığını düşünmek zor. Bunu tüm ilgili ülkeler anlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Enin açıklamasında, İran heyetinin, tazminat ile ilgili müzakereler için geçen ay Ukrayna'ya geldiğini ve İran tarafının müzakereler esnasında tazminatı ödemeye hazır olduğunu teyit ettiğini açıklamıştı.

Enin, tazminat konusunu bir sonraki müzakere gündemine dahil etmeyi kararlaştırdıklarını bildirmişti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İki ülke yetkilileri arasındaki tazminat görüşmeleri geçen ay Kiev'de yapılmış ve İran'ın tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklanmıştı.