Son Dakika Haberleri: İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney: "Eminim Ülkenin Geleceği, Bugünden Çok Daha İyi Olacaktır"

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney: "Eminim Ülkenin Geleceği, Bugünden Çok Daha İyi Olacaktır"

22 dakika önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'a Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ülkenin kalkınması için bir fırsat olabileceğini belirterek, "Eminim ülkenin geleceği, bugünden çok daha iyi olacaktır.

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney:
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'a Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ülkenin kalkınması için bir fırsat olabileceğini belirterek, "Eminim ülkenin geleceği, bugünden çok daha iyi olacaktır." dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nevruz Bayramı ve İran'da Hicri Şemsi takvimine göre yeni yıla girilmesi nedeni ile konuşma yaptı. Meşhet kentinde konuşma yapan Hamaney, yeni yılı tebrik ederek "Bazıları Hicri Şemsi 1398 yılının, yeni yılın, tehditler yılı olacağını söylemekte. Ben öyle düşünmüyorum. Aksine fırsatlar yılı olacaktır. Bunun tersini dile getiren ve sürekli tehditleri beyan edenler bilerek veya bilmeyerek düşmanın etkisi altında kalmıştır." şeklinde konuştu.

"Ekonomideki problemlerin bir kısmı Batı bir kısmı hükumet kaynaklı"

Ülkede ekonomi alanında yaşanan problemlere değinen İran lideri, "Ekonomideki sorunların bir bölümü Batı tarafından uygulanan yaptırımlardan kaynaklı. Ancak diğer bölümleri ise hükumetteki bazı zaaflardan kaynaklanmaktadır. Yaptırımlar bizim için bir fırsat olabilir." dedi.

"Savunma sanayisinde kesintisiz ilerlemeye devam edeceğiz"

İran'ın düşmanlarının ülkeye karşı psikolojik savaş yürüttüğünü söyleyen Hamaney, "Düşmanları sinirlendiren savunma sanayisinde kesintisiz ilerlemeye devam edeceğiz ve başkalarının baskılarından etkilenmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Üretimde gelişmeliyiz"

Batıdan hainlik görülebileceğini, hiçbir zaman doğruluk ve sadakat beklentisi içerisinde olunmaması gerektiğine inandığının altını çizen Hamaney, "Direniş ekonomisinin gerçekleşmesi için gerekli olan en önemli unsurlardan biri yerel üretimde gelişme sağlamamız ve gereksiz ithalattan kaçınmaktır. Üretimde gelişmeliyiz." diye konuştu.

"Eminim ülkenin geleceği, bugünden çok daha iyi olacaktır"

Hamaney, "Meclis ve hükumet gençlerin gelişmesi ve ilerlemesi için onlara destek sağlamalı. Eminim ülkenin geleceği, bugünden çok daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:39 Kaynak: İHA

Şemsi Tebrizi, Nevruz Bayramı, İran, Ayetullah Hamaney, Politika
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