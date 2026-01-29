İran, Nükleer Anlaşma İçin Eşitlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
Dünya

İran, Nükleer Anlaşma İçin Eşitlik Vurgusu Yaptı

İran, Nükleer Anlaşma İçin Eşitlik Vurgusu Yaptı
29.01.2026 09:39
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile nükleer anlaşmanın eşitlik ve baskı içermemesi gerektiğini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak olası anlaşmayla ilgili değerlendirmesinde, "Eşitlik temelinde, baskı ve tehdit içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan bir anlaşma olmalı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma mesajına yanıt verdi. Arakçi, İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalı" ifadelerini kullandı.

İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydeden Arakçi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını da bildirdi.

Kaynak: DHA

