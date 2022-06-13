Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade'nin konuşması İran: Nükleer tesislerde kapatılan gözlem kameralarının akıbeti müzakerelere bağlı

TAHRAN (AA) – İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) geçen hafta aldığı Tahran karşıtı karara tepki olarak bazı nükleer tesislerde Ajansın gözlem için kullandığı kameraları kapatmasının ardından, söz konusu kameraların akıbetinin müzakerelerde sağlanacak iş birliğine bağlı olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, UAEA Yönetim Kurulunda 8 Haziran'da alınan İran aleyhindeki karara tepki gösterdi.

UAEA'nın kararı "tamamen planlı ve siyasi"

UAEA Yönetim Kurulunda alınan kararın "tamamen planlı ve siyasi" olduğunu söyleyen Hatibzade, söz konusu kararın İran ile UAEA arasında çizilen yol haritasını bozduğunu belirtti.

İran ile UAEA arasında 5 Mart'ta üzerinde mutabık kalınan ortak açıklamaya göre karşılıklı hamleler olduğunu ileri süren Hatibzade, "Elbette bu teknik olmayan siyasi eylemi yanıtsız bırakamazdık ve eylemlerimizi gerçekleştirdik. İran'ın yanıtı belirleyici ve orantılıydı." dedi.

"Müzakereler sırasında iş birliği görürsek buna göre yanıt veririz"

Hatibzade, Ajansın nükleer tesislerde gözlem için kullandığı ve geçen haftaki kararına tepki olarak Tahran yönetimince kapatılan bazı kameraların akıbetine ilişkin, "Müzakereler sırasında iş birliği görürsek buna göre yanıt veririz." ifadesini kullandı.

"Biz İsrail'e cevabı üçüncü ülkelerde değil, onun yerinde veririz"

Irak'ın Erbil kentinde 8 Haziran'da düzenlenen ve "2 Mossad ajanının öldürüldüğü" iddia edilen İHA saldırısına ilişkin bir soruya Hatibzade, "Biz İsrail'e cevabı üçüncü ülkelerde değil, onun yerinde veririz." yanıtını verdi.

Arjantin'de el konulan uçak

Hatibzade, Arjantin'de el konulan bir uçağın Tahran'a ait olduğu iddialarına da değinerek, "İran'a ait herhangi bir uçağın başına herhangi bir şey gelmediğini" söyledi.

"Son birkaç hafta, haber ve psikolojik operasyonlarla geçti, güvensizlik duygusu yaratmak için bazı açıklamalar yapıldı." diyen Hatibzade, "Mahan'a (Mahan Airlines) göre, uçak Venezuela'ya satıldı ve mürettebatı sadece İranlılardan değil diğer ülke vatandaşlarından da oluşuyordu." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Hatibzade ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ertelenen Türkiye ziyaretine ilişkin, "Dışişleri Bakanı, Türkiye, Afrika ve diğer birçok ülkeyi ziyaret edecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde planlama yapılacak ve kesinleştiğinde duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İran'a yaptığı ziyareti hatırlatan Hatibzade, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın yarın Tahran'da olacağını, Türkmenistan Devlet Başkanı ve Ermeni Parlamentosu Başkanı'nın da bu hafta İran'a geleceğini kaydetti.