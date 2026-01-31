İran Ordusu Yüksek Alarmda - Son Dakika
İran Ordusu Yüksek Alarmda

İran Ordusu Yüksek Alarmda
31.01.2026 15:46
İran, ABD uçak gemisi Ortadoğu'da konuşlanırken ordusunu 'yüksek alarm' durumuna geçirdi.

ABD uçak gemisi Ortadoğu'ya konuşlanırken İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi ordunun "yüksek alarm" durumuna geçtiğini açıkladı.İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, ordusunun "yüksek alarm" durumunda olduğunu belirterek ABD ve İsrail'i olası bir saldırıya karşı uyardı.

Washington'un bölgeye yoğun askeri yığınak yaptığı bir dönemde açıklama yapan Hatemi, "Eğer düşman bir hata yaparsa, kendi güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve Siyonist rejimin güvenliğini tehlikeye atmış olur" ifadelerini kullandı. İran daha önce, olası saldırı durumunda Türkiye'dekiler dahil ABD'nin bölgedeki tüm askeri varlığının hedef sayılacağı uyarısında bulunmuştu.

İran devlet medyasının aktardığına göre Hatemi açıklamasında, İran silahlı kuvvetlerinin "tam savunma için hazır olduğunu" belirtti.

ABD'nin, USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki bir filoyu Ortadoğu'ya konuşlandırması, İran'a yeni bir saldırı endişesini artırmış durumda. Washington, geçen yılın Haziran ayında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmış, 12 günlük savaşta kilit nükleer tesisleri bombalamıştı.

Trump'ın İran'a saldırı tehditleri

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara katılan eylemcilere karşı ölümcül güç kullanılması durumunda askeri müdahalede bulunmakla tehdit etmişti.

İran'da ekonomik zorluklara tepki olarak 28 Aralık'ta başlayan protestolar kısa sürede rejim karşıtı bir nitelik kazandı. Katılım ve şiddetin 8-9 Ocak günlerinde zirve yaptığı gösteriler sırasında resmi verilere göre en az 3 bin 117 kişi öldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dünkü İstanbul ziyareti sırasında, olaylarda 2 bin kadar güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre ise protestolar sırasında, aralarında 124 çocuğun da bulunduğu 6 bin 294 sivil rejim güçlerince öldürüldü; 250'den fazla güvenlik memuru da hayatını kaybetti. değerlendiriyor.

Trump ne istiyor, İran ne diyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktansa nükleer ve füze programları konusunda bir anlaşma müzakere etmeyi tercih edeceğini öngördüğünü dile getirdi. ABD, iki ülkenin yeniden görüşmelere başlaması için İran'ın füze programını sınırlamasını talep ediyor; ancak İran bu talebe karşı çıkıyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi daha önce Tahran'ın nükleer görüşmelere hazır olduğunu söylemiş ancak füze ve savunma konularının "asla müzakere edilmeyeceğini" belirtmişti. İstanbul ziyareti sırasında "füzelerin asla müzakere konusu olmayacağını" tekrar eden Arakçi, Tahran'ın hem müzakerelere hem de savaşa hazır olduğunu ifade etti.

Arakçi, CNN Türk televizyonuna verdiği röportajda ise, "Rejim değişikliği tam bir hayaldir. Sistemimiz o kadar derin köklere sahip ve o kadar sağlam ki, kişilerin gelip gitmesi hiçbir fark yaratmaz" diye konuştu.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölge ülkeleri, Washington ile Tahran arasında askeri bir çatışmayı önlemek için diplomatik çabaları sürdürürken İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki gün sürecek bir deniz tatbikatı yapacağını duyurdu.

ABD Devrim Muhafızları'nı 2019 yılında "terör örgütü" ilan etmişti. Avrupa Birliği (AB) de Perşembe günü aynı yönde bir karar aldı.

AFP,Reuters/ MUK,ET

Kaynak: Deutsche Welle

İran Ordusu Yüksek Alarmda

İran Ordusu Yüksek Alarmda
