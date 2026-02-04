İran ve ABD Müzakere Yerini Buldu - Son Dakika
Politika

İran ve ABD Müzakere Yerini Buldu

04.02.2026 18:34
İran ve ABD arasında dolaylı müzakereler, 6 Şubat'ta Umman'ın Maskat şehrinde yapılacak.

İran ile ABD arasında 6 Şubat Cuma günü yapılması öngörülen dolaylı müzakerelerin, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmesi kesinlik kazandı. Görüşmelerin gündeminin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı bildirildi.

İran ile ABD arasında cuma günü yapılacak müzakerelerin nerede gerçekleştirileceği netlik kazandı. Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını duyurdu. Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

Görüşmelerin Maskat'ta yapılması kesinleşti

İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını bildirdi. Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi'nin de heyette yer alacağı kaydedildi.

ABD heyetinin baş müzakerecisi Witkoff olacak

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un baş müzakereci olarak katılacağı belirtildi. Haberde ayrıca, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.

İran, yer ve format değişikliği istedi

Basında yer alan haberlerde, İran ile ABD arasında yapılması planlanan müzakerelerin İstanbul'da gerçekleştirileceği ve Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının da bu görüşmelere davet edileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Reuters'ta yer alan haberlerde ise, İran'ın başlangıçta bu hafta İstanbul'da görüşme yapılmasını tercih ettiği, ancak daha sonra yer ve formatın değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu, bu nedenle görüşmelerin Umman'da yapılmasına karar verildiği ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Maskat, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve ABD Müzakere Yerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

