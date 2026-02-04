İran ve ABD Müzakereleri için Yer Belirleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran ve ABD Müzakereleri için Yer Belirleniyor

04.02.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile yapılacak müzakerelerin yerinin belirlenmekte olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Cuma günü yapılacak müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor. Nihai kararın alınmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Cuma günü yapılacak müzakerelerde koordinasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, "Önümüzdeki birkaç gün içinde müzakerelerin gerçekleştirilmesi için planlama yapıldı. Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor. Nihai kararın alınmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerin yeri medya oyununa malzeme edilmemeli"

Diplomatik bir sürecin şekillenmesi için duyarlılık ve iyi niyetle çaba gösteren ülkelere teşekkür eden Bekayi, "Görüşmelerin yapılacağı yer ve zaman esasen karmaşık bir konu değil ve bu medya oyununa malzeme edilmemeli. Türkiye, Umman ve bölgedeki bazı diğer ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için son derece değerli" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve ABD Müzakereleri için Yer Belirleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:50:18. #7.11#
SON DAKİKA: İran ve ABD Müzakereleri için Yer Belirleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.