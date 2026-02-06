İran ve ABD Umman'da Müzakere Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran ve ABD Umman'da Müzakere Sona Erdi

06.02.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve ABD, Umman'daki dolaylı görüşmelerde mutabakata vardı ve görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." dedi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Umman'daki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde, hem İran hem ABD tarafının görüş ve taleplerini ortaya koyduğunu belirten Bekayi, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ??demişti.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD Umman'da Müzakere Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:59:16. #.0.5#
SON DAKİKA: İran ve ABD Umman'da Müzakere Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.