İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Görüştü

14.01.2026 19:27
Erakçi ve Abdulati, bölgesel gelişmeleri ve İran'daki gösterileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi'nin resmi telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, iki bakanın telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleler gündeme geldi.

Görüşmede, İran'da meydana gelen barışçıl gösterilerin yabancı devletlerin müdahalesi ile kanlı bir hal aldığını söyleyen Erakçi, özellikle ABD'li yetkililerin İran'ın iç işlerine karıştığını dile getirdi.

Erakçi, İran halkının ulusal güvenlik ile toprak bütünlüğü meselelerinde kararlı bir duruş sergileyeceğini belirterek, halkının, yabancı güçlerin müdahalesine karşı da ilkeli bir tavır takınacağını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise, İran'daki olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirmek için bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Mısır, İran, Son Dakika

