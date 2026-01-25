İran Yargı Erki Başkanı: "Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor" - Son Dakika
İran Yargı Erki Başkanı: "Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor"

25.01.2026 19:31
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, protestolar sırasında şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılamasının gündemlerinde olduğunu belirterek, "Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, protestolar sırasında şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılamasının gündemlerinde olduğunu belirterek, "Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor." dedi.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Ejei, protestolar sırasında tutuklananların yargılama süreçlerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Ejei, yargılamaların kanunlara uygun ve hızlı bir şekilde yapılacağını belirterek, "Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını ve suçlu bulunanların cezalandırılmasını bekliyor. Bu konu bizim de gündemimizde." ifadelerini kullandı.

Adaletin tam olarak tesis edilebilmesi için, protestolar sırasında silah kullanan veya kundaklama faaliyetlerinde bulananların müsamaha gösterilmeden cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ejei, yargılama ve cezalandırma süreçlerinde hukuk ilkelerine bağlı kalınmasının önemine dikkati çekti.

Ejei, protestolar sırasında oluşan maddi hasarın ne şekilde tanzim edileceği hususunda da açıklamalarda bulundu.

Şiddet eylemlerine katılan, kışkırtan veya emir veren şahısların cezalandırılmasının yanı sıra mallarına da el konulacağını kaydeden Ejei, "Yargı makamları konuyla ilgili yasal süreçleri titizlikle yürütmelidir." dedi.

Ejei, ABD ve İsrail'in, protestolar sırasında şiddet eylemi sergileyenleri dolaylı değil doğrudan desteklediğini ve çeşitli alanlarda eğittiğini öne sürdü.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Yargı, İran

