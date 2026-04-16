İran\'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

İran’da okulların ikinci bir duyuruya kadar çevrim içi eğitime devam etmesi kararı, ülkede süren ciddi altyapı ve güvenlik sorunlarının gölgesinde alındı. Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde uzaktan eğitimin sürdüğünü açıklarken, yüz yüze eğitime geçiş için en az 3 gün önceden bilgilendirme yapılacağını duyurdu.
Kararın arka planında ise ülke genelinde haftalardır süren internet kesintileri ve iletişim sorunları yer alıyor. İran’da 2026 başından bu yana uygulanan geniş çaplı internet kısıtlamaları nedeniyle bağlantı seviyeleri ciddi şekilde düşerken, birçok bölgede erişim neredeyse tamamen kesildi.
Uzmanlar, bu kesintilerin yalnızca eğitimi değil, ekonomik ve sosyal hayatı da derinden etkilediğine dikkat çekiyor. İnternet erişiminin büyük ölçüde sınırlanması nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime erişiminde de ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor.
Yetkililer okulların ne zaman yeniden açılacağına ilişkin net bir tarih vermezken, kararın güvenlik değerlendirmelerine bağlı olduğu belirtiliyor.
