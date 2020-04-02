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İrem Derici'den itiraf: 23 günde 10 kilo aldım
6 saat önce
Şarkıcı İrem Derici karantina günlerini evinde tek başına geçiriyor.
Şarkıcı İrem Derici karantina günlerini evinde tek başına geçiriyor. 23 gündür evinde olan Derici samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, '23 günde 10 kilo aldım. Evden ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sürekli yemek yiyorum ama yemin ettim prensesler gibi çıkacağım bu karantinadan. Bir spor koçuyla çalışmaya başladım. Ekmek arası lahmacun yediğim ünler oldu. Konser yok, klip yok ne yapalım.' ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:48
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