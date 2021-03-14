İrem Kutluay annesi Demet Şener'in boyunu geçmemek için dizini kırdı

Demet Şener, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Kızı İrem Kutluay ile birlikte alışveriş turuna çıkan eski model, hafta sonunun tadını anne-kız birlikte alışveriş yaparak çıkardı. Şener ve kızı İrem Kutluay karşılaştıkları gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verirken İrem'in dizlerini kırarak poz vermesi annesinin gözlerinden kaçmadı. "Annesinin boyunu geçmemek için dizlerini kırarak poz veriyor artık kızım" diyerek, kızına sarılan Şener ve kızı arasında neşeli anlar yaşandı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Şener, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;& ;