İrem Yaman finalde kaybetti - Son Dakika
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İrem Yaman finalde kaybetti

6 saat önce

Milli tekvandocular 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın ilk gününde 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

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Milli tekvandocular 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın ilk gününde 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde 4'er sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.

Milli sporcular İkra Kayır ile İrem Yaman kadınlar 62 kilo finalinde karşılaştı. Tatamiden 9-1'lik skorla galip ayrılan İkra, altın, İrem ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 68 kiloda yarışan Ferhat Can Kavurat altın madalyaya uzandı. Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş erkekler 54 kiloda da Görkem Polat, gümüş madalya elde etti.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen ve olimpiyat için puan veren turnuvanın 2'nci gününde yine büyükler, son iki gününde ise gençler ve yıldızlar kategorisinde karşılaşmalar yapılacak.


- Ankara
İrem Yaman, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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