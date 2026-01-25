İrfan Kurudirek UESpT Başkanlığına Seçildi

Avrupa Herkes İçin Spor Birliği'nin (European Sport for All Union-UESpT) İtalya'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonucunda, Doç. Dr. İrfan Kurudirek UESpT Başkanlığı görevine seçildi.

Avrupa genelinde "Herkes İçin Spor" anlayışının yaygınlaştırılması, sporun kapsayıcı ve erişilebilir bir toplumsal araç olarak geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren UESpT'nin başkanlığına seçilen Kurudirek, bu göreviyle birlikte Türk sporunu Avrupa düzeyinde temsil etme sorumluluğunu da üstlenmiş oldu.

Birçok Avrupa ülkesinden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da seçimlerin hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak yapıldığı bildirildi. Genel Kurul sonucunda Kurudirek, delegelerin oylarıyla UESpT Başkanlığı görevine getirildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Doç. Dr. İrfan Kurudirek, kendisine duyulan güven için delegelere ve üye kuruluşlara teşekkür ederek, yeni dönemde UESpT'nin Avrupa'daki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kurudirek, kapsayıcılık, iş birliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özellikle Erasmus+ Spor projeleri ve çok paydaşlı Avrupa iş birlikleri aracılığıyla somut çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Akademik kariyerini spor bilimleri ve spor yönetimi alanında sürdüren Doç. Dr. İrfan Kurudirek, Türkiye'de herkes için spor politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla da tanınıyor.

Doç. Dr. Kurudirek'in UESpT Başkanlığına seçilmesi, Türk sporunun uluslararası platformlardaki görünürlüğü ve temsil gücü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM