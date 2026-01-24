İrlanda'dan İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İrlanda'dan İsrail'e UNRWA Tepkisi

24.01.2026 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda, İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki tesislerine el koymasını ve yıkımını kınadı.

İrlanda, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesine el koyarak tesislerini yıkmasına tepki gösterdi ve tüm saldırıları derhal durdurması çağrısında bulundu.

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı Helen McEntee, İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki tesislerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan McEntee, İsrail'in 20 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerine yönelik ilave yıkıcı eylemlerinin kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu eylemler münferit olaylar değil. Bunlar, işgal altındaki Filistin toprakları genelinde UNRWA'nın faaliyetlerini baltalamaya ve ortadan kaldırmaya yönelik daha geniş ve süreklilik arz eden çabanın parçasıdır. İrlanda, UNRWA'yı ve yetki alanını tamamen desteklemektedir. İsrail'e, UNRWA'ya yönelik tüm saldırıları ve önlemleri derhal durdurması çağrısında bulunuyorum. İsrail, BM ve personelinin sahip olduğu ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar da dahil uluslararası hukuka saygı göstermelidir."

"Kuruluşların çalışmalarını engelleyen eylemler, insani krizi daha da derinleştiriyor"

McEntee, insani ihtiyaçların son derece arttığı ve kötüleştiği bir dönemde, UNRWA'nın, diğer BM kuruluşları, insani yardım örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmaların vazgeçilemez olduğunu belirtti.

Bu kuruluşların, işgal altındaki Filistin toprakları genelinde ve daha geniş bölgede sivillere hayat kurtarıcı yardım ve temel hizmetler sunduğunu vurgulayan McEntee, bu çalışmaları engelleyen her türlü eylemin, insani krizi daha da derinleştirdiğini ve sivil hayatları daha büyük risk altına soktuğunu kaydetti.

McEntee, uluslararası hukukun açık olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardım çalışanları, gazeteciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte çatışma zamanlarında korunmalıdır. Başkalarına yardım etmeye çalışırken ve hayati görevlerini yerine getirirken öldürülmeye devam edilmeleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'dan İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika

Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 03:01:28. #7.11#
SON DAKİKA: İrlanda'dan İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.