İş adamı Bozkuş: "Devletimizin 3 yılda yaptığı dönüşüm diğer ülkelere örnek oldu"

06.02.2026 10:39
Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Devletimiz çok hızlı bir refleks göstererek hiçbir ülkenin yanına bile yaklaşamayacağı bir projeyle tüm depremzedeleri evlerine kavuşturdu" dedi.

İş adamı Mehmet Bozkuş, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyerek Türkiye'yi derin bir yasa boğan asrın felaketinin yıldönümünde değerlendirmelerde bulundu. Bozkuş, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve toplumsal bilincin önemine dikkat çekti. Bozkuş, yaşanan büyük can kayıplarının afet gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketinde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bu büyük acı, bizlere afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dayanışma içinde olmamız gerektiğini açıkça göstermiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Bozkuş, ülkenin birçok aktif fay hattı üzerinde yer aldığını hatırlatarak, deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmenin artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. Bozkuş, "Bugün ve gelecekte benzer felaketlerin yaşanma ihtimalini göz ardı etmeden, şehir planlamasından yapı güvenliğine, bireysel farkındalıktan kurumsal sorumluluğa kadar her alanda gerekli adımları atmalıyız" diye konuştu.

Aradan geçen üç yıla rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile getiren Mehmet Bozkuş, "Kaybettiğimiz canlarımızın acısı hala yüreğimizde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu.

"Devletimiz hızlı refleks gösterdi"

11 ili etkileyen depremler nedeni ile binlerce binanın yıkıldığını da aktaran Bozkuş, şunları söyledi:

"Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kademeleri sahadaydı. Polisinden jandarmasına, AFAD'tan diğer arama kurtarma ekiplerine kadar herkes sahada ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı ve başardı da. Bu konuda devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi. Hiçbir ülkenin yanına bile yaklaşamayacağı bir projeyle tüm depremzedeleri evlerine kavuşturdu. Enkazların kaldırılmasından sonra gerek yerinde dönüşüm ve gerekse de TOKİ marifetiyle yıkılan binalardan daha fazlası yapılarak depremin yaraları sarılmaya çalışıldı. Bugün de görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyet devletinin 3 yıl içinde yapmış olduğu dönüşüm, tüm dünya ülkelerine örnek durumda. Depremden etkilenen illerde yapılan çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyorum." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

