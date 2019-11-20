İş Bankası'nın desteklediği Zeugma Muzalar Evi kazı çalışmaları tamamlandı

Türkiye İş Bankası'nın 2012'den bu yana katkı sağladığı, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Muzalar Evi kazı çalışmaları tamamlandı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeugma'nın doğusunda yer alan ve antik kentin en iyi korunmuş Roma konut örneklerinden biri olan Muzalar Evi'ndeki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı.

İş Bankası'nın 2012'den itibaren destek verdiği kazılar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Muzalar Evi'nde 2012-2019'da yapılan kazı çalışmaları ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne 938 eser kazandırıldı.

Kazılarda 2012'den bu yana akademisyenler, arkeologlar, arkeoloji bölümü öğrencileri, restoratörler, sanat tarihçileri ve mimarlar dahil 443 kişi çalıştı.

"Kazılar medeniyet tarihine ışık tutacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, bankanın arkeoloji alanında verdiği destekler ile Anadolu topraklarındaki eşsiz arkeolojik zenginliğin bugünkü nesillerle buluşturulmasını ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Büyük bir titizlik, emek ve sabırla yürütülen kazıların on yıllara yayılmasının, çalışmaların daha fazla kurum tarafından desteklenmesi ihtiyacını da beraberinde getirdiğinin belirten Yumuşaker, özel sektör katkısının bu çok değerli kültür mirasının gün yüzüne çıkarılması, korunması ve toplumda arkeoloji bilincinin oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yumuşaker, turizm potansiyeli açısından arkeolojik zenginliklerin, bulunduğu bölge için önemli kalkınma fırsatları oluşturduğunu vurguladı.

Zeugma Antik Kenti'ne ilk olarak 2000 yılındaki kazılar sırasında katkıda bulunduklarını belirten Yumuşaker, Muzalar Evi kazısına ise 2012 yılından bu yana sağladıkları desteğin, arkeoloji alanındaki diğer çalışmalarının da ilk önemli adımını oluşturduğunu aktardı.

Yumuşaker, "İş Bankası olarak Antalya'da Patara Antik Kenti, İzmir'de Teos Antik Kenti ve Aydın'da Nysa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını da destekliyoruz. 1985'ten bu yana Kırşehir Kaman'da kazı çalışmalarını sürdüren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'ne de çeşitli katkılar sağlıyoruz. Tüm bu kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkan ve çıkarılacak olan arkeolojik değerlerimizin hem medeniyet tarihine ışık tutacağını hem de dünya kültür mirasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muzalar Evi

Verilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti, dünyanın önde gelen açık hava müzelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Zengin mimari dekorasyonu, mozaikleri ve duvar freskleriyle dikkati çeken Muzalar Evi adını, bir odasının tabanında bulunan mozaik üzerinde, klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astronomi ve felsefe gibi konuların esin perileri sayılan dokuz Muza betiminden almış. Bu mozaiğin ortasındaki büyük madalyon üzerinde baş Muza ve epik şiirin ustası Kalliope yer alıyor. Dokuz Muzadan Kleio tarih yazımının, Euterpe şarkının, Elegiak şiirin, Erato lirik şiirin, Melpomene tragedyanın, Polyhmnia ilahilerin, Terpsikhore dansın, Thalia komedyanın, Urania da astronominin esin perisi.

Zeugma'daki diğer evler gibi konumlandığı topoğrafyaya göre dikdörtgen bir planda tasarlanan Muzalar Evi'nin ana avlusunda, antik kentteki diğer konutlarda da sıkça rastlanan, klasik Yunan mitolojisinde denizlerin yaratıcı tanrı ve tanrıçası Okeanos ve Tethys betimlemeleri yer alıyor.