İş Cinayetleri Kader Değil, Politiktir

09.02.2026 16:33
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, ocakta 146 işçinin öldüğünü belirterek iş cinayetlerinin politize olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, ocak ayında en az 146 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "İş cinayetleri 'kader' değil, sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü çalışma koşullarının bir sonucudur. İş cinayetleri politiktir, sorumlular bellidir" dedi.

Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında en az 146 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Düşük ücret, güvencesizlik, denetimsizlik ve insanlık dışı çalışma koşulları işçileri öldürüyor. İş cinayetleri 'kader' değil, sermaye düzeninin işçi sınıfına reva gördüğü çalışma koşullarının bir sonucudur. İş cinayetleri politiktir, sorumlular bellidir! Yaşanan cinayetlere 'kader', 'fıtrat', 'kaza' diyenler suça ortaktır. Birleşerek, örgütlenerek; saray düzeni ve sermayeden hesap soracağız!"

Kaynak: ANKA

Seyit Aslan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

