İş dünyasında ayakta durabilmek için değişimlere hızlı adaptasyon gerekli - Son Dakika

İş dünyasında ayakta durabilmek için değişimlere hızlı adaptasyon gerekli

04.11.2020 18:55
İş dünyasında ayakta durabilmek için değişimlere hızlı adaptasyon gerekli, System.String[]

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 7. Perakende Teknolojileri Konferansı, "Oyunun kuralları değişiyor, oyunda mısın?

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 7. Perakende Teknolojileri Konferansı, "Oyunun kuralları değişiyor, oyunda mısın? Yoksa seyirci mi kalacaksın?" ana temasıyla online ortamda gerçekleştirildi.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından yedinci kez düzenlenen konferansın dördüncü oturumunda, yakın gelecekte iş dünyasını nelerin beklediği ve ayakta kalmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe'nin moderatörlüğünde, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın katılımıyla gerçekleşen oturumda, sosyal yaşamda ve iş dünyasındaki değişiklikler ile bu değişime adapte olmanın zorunluluğu ele alındı.

Burada konuşan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, pandemi ile beraber birçok kuralın yeniden yazıldığını iş yapış şekillerinin, alışveriş alışkanlıklarının, müşteri profilinin, ürün çeşitliliğinin ve tüm normallerin değiştiği dünyada, teknolojinin hayata daha çok girdiğini ve her alanda dijitalleşmenin katlanarak hızlandığını vurguladı.

"Moralin ve likidite yönetiminin önemi büyük"

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da gündemin artık yeni normalden ziyade "son normale" kaydığını belirterek, hayatın değişim hızının beklenmedik derecede arttığını belirtti.

Sabancı, tüm dünyadaki Merkez Bankalarının likiditeye azami öncelik verdiğini ve üretim ile tüketimin artması, ticaretin tırmanması için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Moralin hem üretimde hem tüketimde yüksek olduğu ülkelerin bu dönemi kazançlı atlatacağını kaydeden Sabancı, dünyada dolaşan nakdin ve yatırımların çekilmesi için ülkece çalışılması gerektiğini ve pandemi sonrasında çok büyük fırsatlar olacağını vurguladı.

Gelecekte başarılı olabilmek için öne çıkan hususları sıralayan Sabancı, bunların likiditeyi planlayıp sahip çıkmak ile müşteri, çalışanlar ve iş ortakları olarak insana sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Dijitalleşmenin güçlenmesi ve e-ticaretin gelişmesinin fiziksel mağazacılığı öldürmeyeceğini aktaran Sabancı, "Pazaryerlerinin de bir tehdit olarak algılanmaması gerekiyor. Perakendenin her alanında olduğu gibi, e-ticaretin gidişatında da son sözü müşteri söyleyecek. Müşteri ile ilişkiler, veri analizi ve doğru iletişim online süreçte ve dijitalleşme yolculuğunda da büyük önem taşıyor." dedi.

Sabancı, dijitalleşme ile beraber yeni deneyimlerin de herkesin hayatına girdiğini, sosyalleşme ve iletişimin her zaman gündemde olacağını vurguladı.

Yaşanan bazı değişikliklerin hayata kalıcı olarak gireceğini söyleyen Sabancı, "Pandemi ile birlikte hayatımıza giren bazı alışkanlıkların da hayatımızda kalacağına inanıyorum. Ancak bu değişimde dijitalleşmenin nimetlerinden olabildiğince faydalanılması gerekli, verimlilik de burada yatıyor." diye konuştu.

Yönetim Kurulu, Ali Sabancı, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş dünyasında ayakta durabilmek için değişimlere hızlı adaptasyon gerekli - Son Dakika Ekonomi


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