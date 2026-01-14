İş Dünyasında İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İş Dünyasında İş Birliği Ziyareti

İş Dünyasında İş Birliği Ziyareti
14.01.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON ve ESMİAD, Eskişehir'de iş dünyasının gelişimi için ortak projeleri değerlendirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü ve beraberindeki heyet, Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Başkanı Oğuz Sinlenmez ile yönetimi ziyaret etti.

ESMİAD, kent iş dünyasında üstlendiği aktif ve kapsayıcı rol kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede, ESMİAD'ın Eskişehir'de yürüttüğü çalışmalar, girişimciliği destekleyen projeleri ve iş dünyasını bir araya getiren organizasyonları ön plana çıktı. Şehrin ekonomik gelişimine katkı sunan faaliyetler ve ESMİAD öncülüğünde oluşturulan iş birliği kültürü hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Üretimi ve istihdamı önceleyen vizyon kararlılıkla sürdürülüyor

Ziyarette konuşan ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, Eskişehir iş dünyasında ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Sinlenmez, ESMİAD'ın iş insanlarını bir araya getiren, üretimi ve istihdamı önceleyen vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü ise, ESMİAD'ın şehirde üstlendiği birleştirici rolü ve yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Başkan Ünlü, sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü iletişimin Eskişehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve ESMİAD'ın ev sahipliğinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Eskişehir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş Dünyasında İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:28:38. #7.11#
SON DAKİKA: İş Dünyasında İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.