İş Dünyasında İş Birliği Ziyareti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü ve beraberindeki heyet, Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Başkanı Oğuz Sinlenmez ile yönetimi ziyaret etti.

ESMİAD, kent iş dünyasında üstlendiği aktif ve kapsayıcı rol kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede, ESMİAD'ın Eskişehir'de yürüttüğü çalışmalar, girişimciliği destekleyen projeleri ve iş dünyasını bir araya getiren organizasyonları ön plana çıktı. Şehrin ekonomik gelişimine katkı sunan faaliyetler ve ESMİAD öncülüğünde oluşturulan iş birliği kültürü hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Üretimi ve istihdamı önceleyen vizyon kararlılıkla sürdürülüyor

Ziyarette konuşan ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, Eskişehir iş dünyasında ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Sinlenmez, ESMİAD'ın iş insanlarını bir araya getiren, üretimi ve istihdamı önceleyen vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü ise, ESMİAD'ın şehirde üstlendiği birleştirici rolü ve yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Başkan Ünlü, sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü iletişimin Eskişehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve ESMİAD'ın ev sahipliğinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.