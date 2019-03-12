Son Dakika Haberleri: İş Dünyasındaki Değişimi 50 Soruda Anlattı

İş Dünyasındaki Değişimi 50 Soruda Anlattı

1 saat önce

Doç. Dr. Işın Çelebi'nin yeni kitabı "50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı" Altınbaş Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı.

İş Dünyasındaki Değişimi 50 Soruda Anlattı, System.String[]
Doç. Dr. Işın Çelebi'nin yeni kitabı "50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı" Altınbaş Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı.

Altınbaş Üniversitesi, "50 Soruda" başlıklı yayınlar serisine yeni bir kitap daha ekledi.Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Devlet eski Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi tarafından kaleme alınan "50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı" kitabı,  Altınbaş Üniversitesi Yayınları arasında yerini aldı.

Globalleşen ve hızla değişen bir dünyada iş ve kariyer yaşamında hedeflere ulaşmada yol gösterecek yönetim anlayışı ve metodolojisi üzerine analizleri konu eden kitap, üniversite öğrencileri kadar kariyer basamaklarının her aşamasındaki bireylere ışık tutacak bir içeriğe sahip.

Kitap hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Devlet eski Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi, global dünyada artık daha sıkça söz edilen değişimin ne için ve nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştığını belirterek, "Değişimin sistematiği, metodolojisi ve mantığını ortaya koymaya çalıştım. Bu çalışma iş yaşamımızda, hedeflerimize ve başarıya ulaşmada bize yol gösterecek olan stratejik yönetim anlayışını tüm ayrıntıları ile tartışacağımız bir metin" ifadelerini kullandı.

112 sayfadan oluşan kitapta, "Stratejik Kararlar, Dış ve İç Çevre Analizleri, Risk Yönetimi ve Etkili Liderlik" gibi önemli başlıklara dair tanımlama, analiz ve yorumlar yer alıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:06 Kaynak: DHA

Işın Çelebi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı Fabrika Sahibi İş Adamı, Çiftlikte Kafasında Koli Bandı Sarılı Halde Ölü Bulundu

Karısının İş Yeri Önünde Benzinle Kendini Yakmaya Çalıştı Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:31:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Dünyasındaki Değişimi 50 Soruda Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]