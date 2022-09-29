HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te genel kurula katıldı Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te genel kurula katıldı Açıklaması

29.09.2022 14:08
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te genel kurula katıldı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin bütün zorluklara rağmen emeklilere, kamu çalışanlarına, asgari ücretlilere enflasyonun üzerinde bir artış yapmayı devam ettirdiğini belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin bütün zorluklara rağmen emeklilere, kamu çalışanlarına, asgari ücretlilere enflasyonun üzerinde bir artış yapmayı devam ettirdiğini belirtti.

Arslan, kentteki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 1 No'lu Şube'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemin birlikte aşılması gerektiğini söyledi.

Emeğin ve emekçinin merkeze konulması gerektiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Liberalizmin yaptığı gibi emeği emekçiyi, makinenin, karın, kazancın parçası değil, merkezine koyacağız. Emek en aziz en yüce değerdir diyeceğiz. Buradan yola çıkarsak sorunların çözümünü de sağlarız. Sorunlarımız var. Bugün ekonomide ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Aldığımız ücretler, ek zamlar, yeni ek zamlar alıyoruz ama birkaç ay sonra sonuçsuz kalıyor. Arkadaşlarımızın zamları sembolik hale geliyor. Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu kriz nerden çıktı? Tabi ki pandemi çok önemli bir etki. Bununla beraber tedarik zincirinde kopmalar oldu. Gıda fiyatları hızla yükseldi. Tam pandeminin zorluklarıyla uğraşıp çözüm ararken Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Bu defa enerji krizi patladı. Pandeminin getirdiği ağır faturalar bir de savaş eklenince, bütün dengelerimizi bozdu. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünya coğrafyası ciddi bir krizle karşı karşıya. Ama bu krizin en ağır faturaları da bize doğru yöneldi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ücretlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" yaklaşımını çok önemsediklerini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Avrupa'da pandemiden bu yana işçi ücretleri artırılmadı, tam tersi. O gerçekten refah toplumu dediğimiz kuzey Avrupa'daki ülkeler de dahil ücretler baskılanıyor ve aşağı çekiliyor. Türkiye bütün bu zorluklara rağmen emeklilere, kamu çalışanlarına, asgari ücretlilere enflasyonun üzerinde bir artış yapmayı devam ettiriyor. Bu önemli bir gelişme, yeterli mi elbette değil. Bir güvence olarak Sayın Cumhurbaşkanı, ocak ayında tekrar asgari ücret ve diğer artışlarda enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını taahhüt etti. Bu önemli bir gelişme ama yeterli değil."

Türkiye'nin umutlanmasını gerektirecek olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Büyüme dünyadan ayrıştırdı bizi. Birkaç ülke hariç küçülmeye başladı dünya, Türkiye büyüyor. İstihdamda son 6 ayda her ay az da olsa bir artış var. İşsizlik artmıyor bu da önemli. İhracatımız 300 milyar dolara yaklaşıyor bu da önemli. İstihdam, ihracat, üretim, büyüme bunlar önemli. Ama döviz aynı zamanda enflasyon ne yazık ki kontrol edemediğimiz sorun. O nedenle Türkiye olumlu bazı gelişmelere rağmen ne yazık ki krizlerle mücadeleye devam ediyor. Biz ülkemizin potansiyeline güvenelim, zorluklarımız var, yaşadıklarımız ekonomik sıkıntılar dengelerimizi bozdu. Ancak bu ülkenin etrafındaki ateş çemberine bakalım, ülkemizin potansiyeli, bulunduğu coğrafya, yaşadığımız zorluklar, bütün bunları yan yana koyduğumuzda Türkiye zor bir süreçten geçiyor. İçerden ve dışardan kuşatılmış, ihanet şebekelerinin üzerinde oyun oynadığı bir Türkiye var."

Arslan, Türkiye'nin yanlış yapmaması gerektiğini vurgulayarak, "Mutlaka bu konuda ekonomiyi normalleştirecek çözümleri bulmak zorunda." dedi.

HAK-İŞ olarak yaşanan zorluklara karşı mücadele edeceklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Ülkemizden umudu kesmeyeceğiz. Bu ülkenin potansiyeline, gücüne, müteşebbis ruhuna, genç nüfusuna güveniyorum ve inanıyorum. Bu zorlukları aşacağız, birilerinin yaptığı gibi felaket tellallığı yapmayacağız. Hainlerin, ihanet odaklarının değirmenine su taşımayacağız, Biden'i sevindirmeyeceğiz. Avrupa Birliğini, NATO'yu üzmeye devam edeceğiz, ayaklarımızın üzerinde duracağız. Nasıl ki 100 yıl önce 7 düvele karşı bu toprakları savunduk, nasıl ki Antep'in adını Gazi, Urfa'nın adını Şanlı, Maraş'ın adını Kahraman yaptık, bu millet kahramanlığıyla şanıyla gaziliğiyle övünmeye devam edecek."

Genel kurula, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk ile sendika üyeleri katıldı.

Seçime mevcut Başkan Halil İbrahim Tanrıöver tek listeyle katıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te genel kurula katıldı Açıklaması - Son Dakika

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