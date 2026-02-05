İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz? - Son Dakika
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
05.02.2026 10:30
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Bir psikolog, doktor kliniğinde yaptığı iş görüşmesinde sekreterlik ve temizlik işlerinin birlikte istendiğini, uzun çalışma saatleri, cumartesi mesaisi, öğle arası olmaması ve asgari ücret teklif edilmesine tepki göstererek çalışma koşullarını eleştirdi.

İş görüşmesine giden bir vatandaşın anlattıkları, çalışma koşulları ve ücret tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Psikolog olduğunu belirten vatandaş, bir doktor kliniğine yaptığı iş başvurusunda karşılaştığı şartlara tepki gösterdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ...

Vatandaşın aktardığına göre, görüşme sırasında kliniğin sekreter aradığı belirtilirken, bu pozisyona temizlik işlerinin de dahil olduğu ifade edildi. Çalışma saatlerinin sabah 08.30'dan akşam 20.30'a kadar olduğu, cumartesi günleri de mesai yapıldığı ve öğle arası bulunmadığı söylendi. Ücret olarak ise asgari ücret ve sigorta teklif edildi.

"BİZ NE YAŞIYORUZ?"

Görüşmede sigortanın adeta bir "lütuf" gibi sunulmasına sinirlendiğini dile getiren vatandaş, yaşanan duruma isyan ederek "Biz ne yaşıyoruz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı çalışma şartlarının ağırlığına ve meslek tanımı dışındaki beklentilere dikkat çekti.

Son Dakika Yaşam İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • hk123456 hk123456:
    Modern Kölelik hala devam ediyor malesef ülkemizde 129 2 Yanıtla
  • Higuhita Higuhita:
    Kamu çalışanları burdan ders alsın. 73 6 Yanıtla
    Mehmet Orulluoğlu Mehmet Orulluoğlu:
    Saçmaladınız iyice, işverene laf söz yok! Kamu çalışanı mı battı size! 1 2
  • 199596-Ud 199596-Ud:
    hayat bundan ibaret 75 3 Yanıtla
  • HASAN ASLAN HASAN ASLAN:
    Yasa koyucunun bunu düzenlemesi, yürütmeninde denetlemesi gerekmiyor mu? Bu süreçteki aksaklıkta vatandaş mı suçludur? 44 1 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    zenginlerin malları müsadere edilmeli.. bu kadar gelir adaletsizliği normal değil.. bunlara sebep olan siyasiler hesap vermeli.. 39 2 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    15 bin kişi bir aileye çalışıyor böyle adaletmi olur 1 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
