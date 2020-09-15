İş insanı Mubariz Gurbanoğlu "FETÖ üyeliği" davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu "FETÖ üyeliği" davasında hakim karşısına çıktı

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mubariz Mansimov Gurbanoğlu ile avukatları katıldı.

Suçlamaların okunmasının ardından savunması sorulan Gurbanoğlu, iddianamenin "tamamıyla yalan dolu, hayal gücünü aşmış" ifadelerden oluştuğunu savundu.

Gurbanoğlu, 1993'ten beri İstanbul'da ailesiyle yaşadığını ve 2007'de Türk vatandaşlığını alıp diğer bütün yabancı vatandaşlıklarından çıktığını anlatarak, "Aleyhimde ifade veren tanıkların beyanları asılsızdır, iftiradır. Bu kişiler benim şirketlerimde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalıştı. Bunlardan birkaçının işlerine, şirketime mali anlamda zarar vermeleri, şirketlerimi dolandırmaları nedeniyle son vermiştim. İşlerine son verildiği gibi mahkemelere başvurulmuştur, dolandırıcılık ve zarar verme suçlarından, yalan ihbar, yalan ifadeler vermelerinden. 4 senedir davalar sürüyor." diye konuştu.

Hakkında 2017'de FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldığını ve 2019 yılının Mayıs ayında takipsizlik kararı verildiğini belirten Gurbanoğlu, "Hayatım boyunca ByLock kullanmadım. FETÖ ile alakalı dernek veya sendikaya üye olmadım. Bu hain örgütün hiyerarşisi içinde bulunmadım, örgüte katılmadım." dedi.

Şirketinden 2016 yılında kovulanların 4 yıl sonra bir anda ortaya çıkıp organize şekilde kendisini FETÖ ile suçlamalarının, kendisine kurdukları komplonun bir parçası, duydukları kin ve düşmanlığın açık göstergesi olduğunu savunan Gurbanoğlu, HTS kayıtları incelendiğinde kimin FETÖ'cü olacağının görüleceğini öne sürdü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 2 kez görüştüğünü anlatan Gurbanoğlu, hayatı boyunca FETÖ'ye tek kuruş yardımda bulunmadığını savundu.

Sanık Gurbanoğlu, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mubariz Gurbanoğlu, "Kaçsam 2017'de hakkımda soruşturma yürütüldüğünü söyledikleri zaman kaçardım. Her gün Boğaz'dan iki üç gemim geçiyordu. İstesem birine atlayıp giderdim, kimsenin de ruhu duymazdı. Bu memleketten hiçbir yere gitmem." ifadelerini kullandı.

Duruşma tanık beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun, FETÖ kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mubariz Gurbanoğlu, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş insanı Mubariz Gurbanoğlu 'FETÖ üyeliği' davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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