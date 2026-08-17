İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti. - Son Dakika
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İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti.

İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane\'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara\'ya hareket etti.
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Özel uçağıyla 21 Temmuz'da köyüne gerçekleştirdiği uçuş görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Ünsal, Ankara'daki Orhan Ünsal Hava Parkı'na uçmak için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı da olan Orhan Ünsal, gazetecilere, kaymakamlık ve belediye ekiplerince uçağı indirdiği alana kalkış için uygun pist yapıldığını söyledi.

Ünsal, 11.00 gibi Ankara'da olmayı planladığını belirterek, kendisini uğurlamaya gelen hemşehrilerine teşekkür etti.

Özellikle havacılık teknolojilerinin çok hızlı geliştiğine işaret eden Ünsal, "Dünyanın her tarafında bu pistler o kadar çok fazla ki Amerika'da 10 bin, Avrupa'da 3 bin, Türkiye'de ise sadece 10 tane var. Biz bunları çoğaltabiliriz." dedi.

Ünsal, uçağıyla köye inmesinin yörede heyecana yol açtığını dile getirerek, "Çocuklarımız havacılıkla tanışacak, uçaklara dokunacaklar. Uçağın ne olduğunu bilmiyorlardı. Geldiler burada gördüler, ciddi manada bir heyecan oluştu. Uçma şansı olan çocuklarımız da oldu." diye konuştu.

İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla <a class='keyword-sd' href='/gumushane/' title='Gümüşhane'>Gümüşhane</a>'nin <a class='keyword-sd' href='/siran/' title='Şiran'>Şiran</a> ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti.

Orhan Ünsal'ın eşi Ülker Orhan ise köye ilk kez uçakla gelmenin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "Daha önce Orhan Bey'le çok uçuşlar yaptık ama köyümüze ilk defa geldik. Gerçekten değişik bir duygu, güzel bir duygu. Arabayla her zaman gelirken bu sefer uçakla gelmek değişik bir heyecan verdi. Güzel bir tatil oldu. Orhan Bey heyecan verdi; uçakla birkaç kere etrafındaki, çevresindeki değerli insanları uçurdu. Onun için güzel bir aktivite oldu. Köye gelmesinden en çok bu sefer herhalde keyif aldı. Şimdiye kadar işin stresinden biraz daha uzak dinlendi. Ankara'daki işlerini buradan takip etti. Şimdi Allah'ın izniyle yola çıktı. İnşallah hayırlısıyla emniyetli uçuşlar olur" dedi.

Köy sakinlerinden Aytekin Ünsal da yaşadığı heyecanı anlatarak, "Çok güzel, heyecanlı oldu. Hatta ben uçağın önüne geçtim, yol biraz eski oldu; ‘şöyle bu tarafa, şu tarafa' derken uçak üzerime geldi, ben kaçıverdim. O da ayrı bir heyecandı. Allah hepsinden, ondan da sizden de razı olsun. Köy muhtarlarımız da ilgilendiler. Güzel karşıladık ve güzel uçuş yaptı, yolculadık" ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Kerem Ayaz Kılıç ise "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz ve Orhan Ünsal'ı yolculadığımız için de gururluyuz. Ayrıca Çakırkaya köyüne pist yapılması da bizim için büyük bir mutluluk. Zaten kendi köyüne de pek bir uzaklığı yok, o yüzden bol bol görüşebiliyoruz. Uçağıyla buraya gidip gelmesi bizi de heveslendirdi. Umarım yolculuğunu sıkıntısız bir şekilde tamamlar ve Ankara Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı'na mutlulukla ulaşır" dedi.

Yapılan pisti sık sık kullanacağını aktaran Ünsal, uçağı olan pilot arkadaşlarına da Çakırkaya köyündeki pisti önereceğini kaydetti.

Hemşehrileriyle vedalaşan Ünsal, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti.

Sportif Havacılık Kulübü, Gümüşhane, Ankara, Şiran, Son Dakika

Son Dakika Sportif Havacılık Kulübü İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti. - Son Dakika
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