İş Makinesi Belediyeye Çarpıp Çalışanı Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İş Makinesi Belediyeye Çarpıp Çalışanı Yaraladı

07.02.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde iş makinesi, belediye çalışanına çarparak yaralanmasına neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin çarptığı belediye çalışanı yaralandı.

Belek Turizm Merkezi'nde Serik Belediyesi tarafından sürdürülen kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen ekip sorumlusu Cengiz Erkek'e, geri manevra yapan F.K. idaresindeki iş makinesi çarptı.

Kazayı fark eden belediye çalışanlarının uyarısıyla iş makinesi sürücüsü aracı durdurdu.

İş makinesinin tekerleri arasındaki boşluğa düşen Erkek, vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırık oluşan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin geri manevra yaptığı sırada telefonla konuşarak çalışma alanına giren belediye çalışanına çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Makinesi Belediyeye Çarpıp Çalışanı Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:01:41. #7.11#
SON DAKİKA: İş Makinesi Belediyeye Çarpıp Çalışanı Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.