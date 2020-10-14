İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi - Son Dakika

İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi

14.10.2020 18:05
İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi, System.String[]

Kayseri'de bir iş merkezinin teras katına çıkarak intihar etmek isteyen bir şahıs, ikna edilerek indirildi.

Kayseri'de bir iş merkezinin teras katına çıkarak intihar etmek isteyen bir şahıs, ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim D. isimli şahıs 14 katlı bir iş merkezinin teras katına çıktı. Teras kattaki şahsı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indirilen İbrahim D., ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - KAYSERİ

İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi
İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi
İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi

Kocasinan, İntihar, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi - Son Dakika

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