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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

12 dakika önce

15. BeautyEurasia Konferansı Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 20-22 HaziranSaat: 10: 00Sababancı Üni.Kapanış KonferansıYer: Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Orhanlı/TuzlaTarih: 21 HaziranSaat: 13: 00INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat : 10: 00.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

15. BeautyEurasia Konferansı
 
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10: 00
Sababancı Üni.Kapanış Konferansı
Yer: Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Orhanlı/Tuzla
Tarih: 21 Haziran
Saat: 13: 00
INTERCEM Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10: 00


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:01 Kaynak: DHA
Sabancı Üniversitesi, Orhanlı, İstanbul, Ekonomi
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