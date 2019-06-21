İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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15. BeautyEurasia Konferansı Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 20-22 HaziranSaat: 10: 00Sababancı Üni.Kapanış KonferansıYer: Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Orhanlı/TuzlaTarih: 21 HaziranSaat: 13: 00INTERCEM KonferansıYer: Hilton İstanbul Bomonti HotelTarih: 25 HaziranSaat : 10: 00.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:01 Kaynak: DHA
15. BeautyEurasia Konferansı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10: 00
Sababancı Üni.Kapanış Konferansı
Yer: Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Orhanlı/Tuzla
Tarih: 21 Haziran
Saat: 13: 00
INTERCEM Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 25 Haziran
Saat : 10: 00
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