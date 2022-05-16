İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu - Son Dakika
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İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu

16.05.2022 15:34
İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen haç, sikke ve çanaktan oluşan 10 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen haç, sikke ve çanaktan oluşan 10 adet tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, işletmeciliğini M.A.'nın yaptığı bir iş yerinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şahsın işyerinde arama yapıldı. Arama sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet haç, 2 adet sikke ve 5 adet de farklı boyutlarda çanak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tarihi eserler de Elbistan Şehir Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu
İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu

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Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu - Son Dakika
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