İş Yerini Özlü Sözlerle Donattı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta okuduğu kitaplardan esinlenen Muhammet Tepebaşılı (73), iş yerini 'özlü' sözlerle donattı.
Kahramanmaraş
'ta okuduğu kitaplardan esinlenen Muhammet Tepebaşılı (73), iş yerini 'özlü' sözlerle donattı. Dulkadiroğlu
ilçesi Menderes
Mahallesi'nde 41 yıldır anahtarcılık yapan Tepebaşılı, yerli ve yabancı isimlerin önemli sözlerini yazıp iş yerine astı. İş yerine gelenlerin duvarda asılı yazıları hem okuyup hem de fotoğraf çektiğini söyleyen Tepebaşılı, amacının özlü sözlerle birlikte yeni nesle mesaj vermek, vatan ve millet sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.
Daha önce 15 yıl Devlet Demiryolları'nda dizel makinistliği ondan önce de 2 yıl vekil öğretmenlik yaptığını söyleyen Tepebaşılı, "Kahramanmaraş'ta anahtarcı yoktu ve anahtarcılığa başladım. Yeni neslin ders almaları için de iş yerimin içini özlü sözlerle donattım. Gelen gençlerin fotoğraf çekiyorlar. Çok kitap okudum ve bu yazıların tamamı o kitaplardan alınma. Gençlerin vatan, millet ve ailesine sahip olacak namuslu, dürüst ve faziletli yetişmiş gençler olsun istiyorum. Ben de bu yazılardan bir ders alırlarsa dinine, devletine daha iyi hizmet ederler diye düşünüyorum. Gençlere bir miras bırakmaktır amacım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:39 Kaynak: İHA
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