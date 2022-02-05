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İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi - Son Dakika

İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi

05.02.2022 16:00

İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi Kastamonu'nun Cide ilçesinde işyerlerine dadanan hırsız, polis ekipleri tarafından içtiği sigaranın izmariti sayesinde bulunarak yakalandı.

İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde işyerlerine dadanan hırsız, polis ekipleri tarafından içtiği sigaranın izmariti sayesinde bulunarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri, 29 Aralık 2021 günü sahilde bulunan işyerleri ile 3 Şubat'ta da sanayi sitesinde bulunan işyerlerinde hırsızlık yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili olarak başlatılan incelemelerde 20'den fazla işyerinin güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Sistemi kamerası görüntülerini ve PTS kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonrasında şahsın içtiği sigara izmaritinden de yola çıkan ekipler, şüpheli şahsın eşkalini belirleyerek cezaevinde pandemi sebebiyle izinlisi olarak çıkan E.S.'ye ulaştı.

E.S.'yi takibe alan polis ekipleri, kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise alınan motor yağları ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda da şüpheli şahıs, suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.S., sevk edildiği Cide Adliyesi'nde adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi
İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi
İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi
İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi
İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi
İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi

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Kastamonu, Hisarcık, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerlerine dadanan hırsızı içtiği sigarasının izmariti ele verdi - Son Dakika
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