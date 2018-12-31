İscehisar Belediye Başkanı Çibik'in Yeni Yıl Mesajı

İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik
, yeni yıl ve Mekke
'nin Fethi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Çibik, mesajında; dünyada ve Türkiye
'de yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal olaylarla bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydetti.
Yeni yılın Türkiye'ye ve dünyaya huzur, barış ve adalet getirmesini dileyen Çibik, şöyle devam etti:
"Sevinci, hüznü ile bir yılı daha geride bırakarak yeni umutlarla 2019'a girmeye hazırlanıyoruz. Geride bıraktığımız yılda dünyada ve ülkemizde çatışmalar, terör olayları, ekonomik sıkıntılar yaşanırken özellikle ülkemizde adalet için, barış için, özgürlükler için önemli adımlar atıldı. 2019'u karşılamaya hazırlanırken umuda, barışa, adalete, birlikte olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sevginin gönüllerde, hoşgörünün dillerde, gülümsemenin yüzlerde olduğu birlik ve barış içerisinde umutlu bir 2019 diliyor, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Miladi yılın başlangıcı olan 1 Ocak aynı zamanda Mekke'nin Fethi'nin de yıl dönümüdür. İslam dininin merkezi olan Mekke, fetihle birlikte gerçek hüviyetine kavuşmuş, şirkten ve putperestlikten arınarak manevi bir şehir olma özelliğine kavuşmuştur. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü kutluyorum."