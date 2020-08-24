İscehisar'da doğal gaz hattı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede doğal gaz çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydederek, çalışmalar kapsamında bölgede 15 bin metrelik doğal gaz hattı yapılacağını ifade etti.

Afyonkarahisar'da doğal gaz dağıtımı şirketi yöneticileri İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarete şirketin Yatırımlar Şefi Tolga Toydemir ve ekibi katıldı. Ziyarette ilçede devam eden doğal gaz hattı çalışmaları masaya yatırıldı. Doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "İlçemizdeki doğal gaz hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçemizde toplam 15 bin metre doğal gaz hat çalışması yapılacak. 15 bin metre doğal gaz hattı ile Afyonkarahisar ilçeleri arasında en çok çalışma ilçemizde yapılacak. İlçemizin tamamına doğal gaz arzı sağlanıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR