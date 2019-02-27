Son Dakika Haberleri: İscehisar'da Vergi Haftası

İscehisar'da Vergi Haftası

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İscehisar Vergi Dairesi Müdür Vekili Medine Çakır ve beraberindeki heyet, İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Belediye Başkanı Mustafa Çibik'i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çakır, Vergi Haftası dolayısıyla verginin toplumsal kalkınma ve büyüme başta olmak üzere her alanda sağlanacak gelişmedeki rolünün tüm kesimlere benimsetilmesi için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

İlçe Kaymakamı Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum çalışanlarının haftasını kutladı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: AA

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